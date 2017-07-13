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Ситцевые фантазии

Ситцевые фантазии

Приглашает взрослых и детей на мастер-класс по лоскутной технике «пэчворк». Лоскутное шитье издавна известно многим народам. Из пестрых и однотонных кусочков ткани мастерицы составляли самые разные композиции — мозаичные узоры. Недаром этот вид творчества называют у нас ситцевой или лоскутной мозаикой. Шить из лоскутков на Руси стали во второй половине XIX века, когда появился в продаже дорогой заморский ситец. Расцвет лоскутного шитья пришелся на конец XIX века и был связан с развитием машинного производства ситца, а также с широким распространением в народе разнообразных дешевых хлопчатобумажных тканей с набивным рисунком. В наши дни лоскутное шитье (или «пэчворк» — в переводе с английского «работа из лоскутов», еще одно название «квилт» — «стеганое лоскутное одеяло», англ.) из необходимости превратилось в любимое занятие очень многих людей и стало видом декоративно-прикладного искусства.

На музейном мастер-классе вы не только узнаете интересные факты о лоскутном рукоделии, но и сами научитесь простым приемам пэчворка, с помощью которых, при желании, сможете создать лоскутные шедевры для себя и своих близких.

Стоимость участия — 100 Р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
14 июля 2017, пятница
18:00
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