Мемориальный музей Н. И. Белобородова приглашает на программу «Сестры» («В Москву! В Москву!») по роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» и пьесе А. П. Чехова «Три сестры».

Автор и исполнитель — Ирина Константиновна Сытина. Она хорошо известна тулякам по сценическим поэтическим программам, моноспектаклям, читательским вечерам. Ирина Константиновна 35 лет посвятила преподавательской деятельности. Вела курсы «Риторика», «Культура речи», «Поэтика», «Театральное искусство», «Эстетическая культура», «Язык художественной литературы» в ТулГУ и ТГПУ имени Л. Н. Толстого . Является автором порядка 90 научных работ и публицистических выступлений. Консультант-репетитор на тульских теле- и радиоканалах.

Программы И. К. Сытиной всегда становятся открытиями для слушателей, так как наполнены оригинальными режиссёрскими находками и отмечены неповторимой манерой исполнения. Приходите!

Стоимость участия — 100 Р.