Сёстры
Мемориальный музей Н. И. Белобородова приглашает на программу «Сестры» («В Москву! В Москву!») по роману
Автор и исполнитель — Ирина Константиновна Сытина. Она хорошо известна тулякам по сценическим поэтическим программам, моноспектаклям, читательским вечерам. Ирина Константиновна 35 лет посвятила преподавательской деятельности. Вела курсы «Риторика», «Культура речи», «Поэтика», «Театральное искусство», «Эстетическая культура», «Язык художественной литературы» в ТулГУ и ТГПУ имени
Программы
Стоимость участия — 100 Р.