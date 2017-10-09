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Семейный фотоальбом

Семейный фотоальбом

14 октября Дом-музей В. В. Вересаева, филиал ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», приглашает туляков принять участие в осеннем интерактивном мероприятии «Семейный фотоальбом».

Осенняя усадьба Смидовичей радует глаз, и поэтому мы приглашаем на мероприятие всех, кто хочет пополнить семейный фотоальбом новыми фотографиями с видами единственной в Туле усадьбой городского типа.

Но — фотографии только повод. Повод поговорить о фотоархиве, хранящемся в Доме-музее В. В. Вересаева, узнать семейные истории Смидовичей, связанные с фотографиями. Посетители мероприятия смогут увидеть уникальные стереопары, сделанные В. В. Вересаевым, а также фондовый уникальный экспонат стереоскоп — прибор, с помощью которого в конце XIX — начале XX века можно было рассматривать фотографии. Вы узнаете, какие в Туле в начале XX века существовали видеосалоны, и какие фотопроекты действуют в нашем городе сейчас.

Будем рады услышать ваши фото-истории! Приходите с фотографиями из семейного архива, чтобы их показать и поделиться интересными историями.

Не забывайте и фотоаппарат! После общения в гостиной музея вас ждет осенняя усадьба и фотосессия, которая пополнит ваш семейный фотоальбом.

Вход на мероприятие — по входному билету.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
14 октября 2017, суббота
15:00
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