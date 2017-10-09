Семейный фотоальбом
14 октября Дом-музей
Осенняя усадьба Смидовичей радует глаз, и поэтому мы приглашаем на мероприятие всех, кто хочет пополнить семейный фотоальбом новыми фотографиями с видами единственной в Туле усадьбой городского типа.
Но — фотографии только повод. Повод поговорить о фотоархиве, хранящемся в Доме-музее
Будем рады услышать ваши фото-истории! Приходите с фотографиями из семейного архива, чтобы их показать и поделиться интересными историями.
Не забывайте и фотоаппарат! После общения в гостиной музея вас ждет осенняя усадьба и фотосессия, которая пополнит ваш семейный фотоальбом.
Вход на мероприятие — по входному билету.