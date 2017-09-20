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Семейные чтения с Еленой Гаденовой

Семейные чтения с Еленой Гаденовой

Мероприятия возрождают традицию чтения вслух, которая, согласно «Воспоминаниям» Викентия Викентьевича Вересаева, бытовала в дворянской семье Смидовичей.

Дети с малых лет приучались читать, ценить книги, размышлять над содержанием, обсуждать прочитанное. Родители будущего писателя — Викентий Игнатьевич и Елизавета Павловна Смидовичи собрали большую библиотеку, объединявшую книги по разным литературным жанрам, направлениям, на нескольких иностранных языках.

Именно чтение, обсуждение, творческое общение станет ключевыми понятиями нового цикла литературно-познавательных мероприятий. Их инициатором стала тульский прозаик, поэт, художник Елена Гаденова.

 

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
30 сентября 2017, суббота
15:00
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