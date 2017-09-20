Семейные чтения с Еленой Гаденовой

Мероприятия возрождают традицию чтения вслух, которая, согласно «Воспоминаниям» Викентия Викентьевича Вересаева, бытовала в дворянской семье Смидовичей.

Дети с малых лет приучались читать, ценить книги, размышлять над содержанием, обсуждать прочитанное. Родители будущего писателя — Викентий Игнатьевич и Елизавета Павловна Смидовичи собрали большую библиотеку, объединявшую книги по разным литературным жанрам, направлениям, на нескольких иностранных языках.

Именно чтение, обсуждение, творческое общение станет ключевыми понятиями нового цикла литературно-познавательных мероприятий. Их инициатором стала тульский прозаик, поэт, художник Елена Гаденова.