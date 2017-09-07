С Днём рождения, любимый город!
Праздничная субботняя программа для семейного досуга.
В 12:00 народный мастер РФ, член Союза художников РФ Ольга Андреева проведёт мастер-класс по лепке «Тульские коты».
В 13:00 состоится увлекательное виртуальное «Путешествие по Туле», на котором вы познакомитесь с историями и легендами, интересными местами и удивительными памятниками Тулы, а также судьбами людей, которые принесли славу городу.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
9 сентября 2017, суббота
12:00
9 сентября 2017, суббота
13:00