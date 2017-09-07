С Днём рождения, любимый город!

Праздничная субботняя программа для семейного досуга.

В 12:00 народный мастер РФ, член Союза художников РФ Ольга Андреева проведёт мастер-класс по лепке «Тульские коты».

В 13:00 состоится увлекательное виртуальное «Путешествие по Туле», на котором вы познакомитесь с историями и легендами, интересными местами и удивительными памятниками Тулы, а также судьбами людей, которые принесли славу городу.