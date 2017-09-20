Рысь – самая северная кошка, живущая в природе

Рысь — красивый и изящный хищник, украшающий северную природу.

В предлагаемой слушателям лекции будет рассказано об этом красивом и изящном хищнике, безусловно украшающим собой природу вообще, а нашу неброскую и скупую на яркие красоты северную природу в особенности. Но, к сожалению этот бесспорно очень красивый зверь, стал очень редок по сравнению с другими хищными зверями, даже гораздо более крупными, чем он. Сейчас он служит «украшением» международных, национальных и региональных «Красных книг». Вопрос, в чем причины такой малочисленности, также будет анализироваться в ходе лекции. Как обычно в процессе лекции будут перечислены основные параметры объекта рассмотрения — размеры, вес, анатомические особенности. Основное внимание на лекции будет уделено рыси обыкновенной — Lynx lynx и некоторым ее разновидностям. Но, по ходу лекции будут упомянуты и некоторые близкие виды рода Lynx. К сожалению, современная систематика не всегда позволяет четко провести границу между отдельными видами рода рысь и просто подвидами вида рысь обыкновенная.

Также не будет оставлен без внимания тот факт, что по поводу рыси не только далекие от зоологии люди (туристы, шоферы, геологи, и просто жители глухих и отдаленных мест), но и специалисты в своих работах по одним и тем же пунктам высказывают разные, подчас противоположные точки зрения. Будет предпринята на основании их анализа попытка выяснить, где какая-то точка зрения верней, а где возможен компромисс и, как часто случается, истина лежит посередине. И вообще автор попытается развеять пелену легенд и нередко жутковатых небылиц вокруг этого, в общем, мало агрессивного, по отношению к человеку, зверя. Небылицы сочиняют про почти всех зверей, но рыси в этом отношении «особенно повезло».

И наконец, для отделения былей от небылиц, по ходу всей лекции будет рассказано немало о поведении дикой рыси в природе, прирученной в домашних условиях, и, если так позволительно выразится, полуприрученной в условиях полудиких и полудомашних.

Стоимость участия 100 руб./чел.