Рисуем кассию
Лекция состоится в рамках выставки китайских художников «Один пояс, один путь — Впечатления о Китае» Выставочный зал приглашает желающих поучаствовать в интересном занятии, посвященном традиционной китайской живописи — гохуа.
4 октября в Китае проходит праздник Луны и Урожая. В это время года цветение кассии наполняет благоуханием романтические пейзажи лунной ночи. Ну, а мы предлагаем участникам мероприятия узнать, что такое гохуа, главные особенности этого направления в искусстве и попробовать самостоятельно нарисовать кассию согласно традициям китайской живописи.
Мероприятие проводится по предварительной записи, тел.: (4872) 56−09- 92. Стоимость участия: дети — 60 рублей, взрослые — 150 рублей.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
4 октября 2017, среда
10:00
5 октября 2017, четверг
10:00
6 октября 2017, пятница
10:00
7 октября 2017, суббота
10:00
8 октября 2017, воскресенье
10:00
9 октября 2017, понедельник
10:00
10 октября 2017, вторник
10:00
11 октября 2017, среда
10:00
12 октября 2017, четверг
10:00
13 октября 2017, пятница
10:00
14 октября 2017, суббота
10:00
15 октября 2017, воскресенье
10:00
16 октября 2017, понедельник
10:00
17 октября 2017, вторник
10:00
18 октября 2017, среда
10:00
19 октября 2017, четверг
10:00
20 октября 2017, пятница
10:00
21 октября 2017, суббота
10:00
22 октября 2017, воскресенье
10:00
23 октября 2017, понедельник
10:00
24 октября 2017, вторник
10:00