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Рисуем кассию

Рисуем кассию

Лекция состоится в рамках выставки китайских художников «Один пояс, один путь — Впечатления о Китае» Выставочный зал приглашает желающих поучаствовать в интересном занятии, посвященном традиционной китайской живописи — гохуа.

4 октября в Китае проходит праздник Луны и Урожая. В это время года цветение кассии наполняет благоуханием романтические пейзажи лунной ночи. Ну, а мы предлагаем участникам мероприятия узнать, что такое гохуа, главные особенности этого направления в искусстве и попробовать самостоятельно нарисовать кассию согласно традициям китайской живописи.

Мероприятие проводится по предварительной записи, тел.: (4872) 56−09- 92. Стоимость участия: дети — 60 рублей, взрослые — 150 рублей.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
4 октября 2017, среда
10:00
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5 октября 2017, четверг
10:00
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6 октября 2017, пятница
10:00
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