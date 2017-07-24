афиша
афиша
Регистрация
Рисуем для души

Рисуем для души

Музей Крылова приглашает в летнюю изостудию для взрослых «Рисуем для души».

В Музее П. Н. Крылова работает летняя изостудия для взрослых «Рисуем для души». Занятия позволяют участникам погрузиться в теплую творческую атмосферу, получить психоэмоциональную разгрузку и зарядиться хорошим настроением.

В изостудии вы познакомитесь с различными техниками рисования: акварелью по сухой и мокрой бумаге, гуашью, пастелью, карандашом. Попробуете свои силы в написании натюрмортов и пейзажей с натуры и по воображению, выполните серии набросков и зарисовок, освоите основы перспективы, поработаете на пленэре.

Опытные педагоги дадут практические советы для самостоятельных занятий живописью, рисунком. По результатам в музее будет оформлена мини- выставка «Лето с карандашом и красками».

Материалы приобретаются самостоятельно. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 41−04−60.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
27 июля 2017, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
29 июля 2017, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
3 августа 2017, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.