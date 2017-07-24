Музей Крылова приглашает в летнюю изостудию для взрослых «Рисуем для души».

В Музее П. Н. Крылова работает летняя изостудия для взрослых «Рисуем для души». Занятия позволяют участникам погрузиться в теплую творческую атмосферу, получить психоэмоциональную разгрузку и зарядиться хорошим настроением.

В изостудии вы познакомитесь с различными техниками рисования: акварелью по сухой и мокрой бумаге, гуашью, пастелью, карандашом. Попробуете свои силы в написании натюрмортов и пейзажей с натуры и по воображению, выполните серии набросков и зарисовок, освоите основы перспективы, поработаете на пленэре.

Опытные педагоги дадут практические советы для самостоятельных занятий живописью, рисунком. По результатам в музее будет оформлена мини- выставка «Лето с карандашом и красками».

Материалы приобретаются самостоятельно. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 41−04−60.