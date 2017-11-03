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Революция и художники

Революция и художники

Октябрьская революция изменила судьбы России и россиян, размежевав общество на тех, кто радостно приветствовал ее, и тех, кто увидел в ней начало трагедии. Среди творческой интеллигенции отношение к ней также было неоднозначным.

Лекция познакомит с откликами русской духовной элиты на Октябрьский переворот и последовавшие за ним события. Основная часть лекции будет посвящена судьбам двух выдающихся представителей русско-французского авангарда: Борису Григорьеву и Юрию Анненкову. Оба были вынуждены эмигрировать во Францию, их имена были вычеркнуты из истории русской культуры, так что до недавнего времени их творчество было мало известно в нашей стране.

Лекцию прочтёт Рябова Елена Николаевна.

100 Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
4 ноября 2017, суббота
18:00
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