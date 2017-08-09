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Редкие и краснокнижные растения Тульского края

Редкие и краснокнижные растения Тульского края

На лекции слушатели познакомятся с разнообразным и ярким растительным миром тульского края, где представлены обитатели нескольких природных зон: степей, широколиственных и хвойных лесов, водоёмов и моховых болот. Также участники узнают о редких и необычных растениях, которые сохранились в некоторых уголках области.

Во время лекции будут продемонстрированы гербарные листы из коллекций музея, собранных в начале и середине XX века. Мероприятие будет сопровождаться иллюстративным материалом, привезенным из экспедиций по тульским местам. Читает лекцию ведущий специалист естественно-исторического отдела Тульского областного краеведческого музея Александр Фёдорович Лакомов.

Стоимость участия — 100 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
18 августа 2017, пятница
18:30
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