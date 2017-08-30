Рамка для фотографий в стиле стимпанк

Субботние встречи с мастером Екатериной Зерновой в сентябре будут посвящены декупажу и скрапбукингу.

Этот стиль получил особую популярность в декоративно-прикладном искусстве сегодня. В его воплощении сочетаются самые разные технологии (тонировка, штамповка, кракелюр), позволяющие своими руками сделать оригинальный подарок. Нет надобности копировать один образец, дадим волю фантазии, чтобы работы были неповторимыми в полном смысле этого слова.

100 Р. Запись по телефону: 36−16−63.