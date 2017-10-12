Работа со шпоном
На данном мастер-классе
Вообще, инкрустация — это очень широкое понятие — украшение изделий орнаментом или изображениями из материалов, отличающихся от основной поверхности. При этом мастера используют различные металлы, камень, керамику, дерево, поделочные камни. Наш вариант — это работа с деревом, в результате должны получиться интересные изделия, т.к. ясень — одна из самых фактурных пород, с красивой природной текстурой. Кстати, в нашей экспозиции есть произведения декоративно-прикладного искусства, украшенные в технике инкрустации шпоном, и после мастер-класса будет возможность их увидеть в пространстве музея!
Записывайтесь заранее по телефонам: 35−40−53; 8−905−110−82−14.
Стоимость занятия — 250 руб. для взрослых, 120 руб. для детей.