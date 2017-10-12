На данном мастер-классе М. Ю. Зернов продолжит знакомить участников с технологиями работы по дереву. Продолжение предыдущей темы «Маркетри» — работа со шпоном. Это уже следующий шаг, более сложный. При работе со шпоном мы воплотим маркетри в реальном материале. Нас ждет инкрустация шпоном ясеня.

Вообще, инкрустация — это очень широкое понятие — украшение изделий орнаментом или изображениями из материалов, отличающихся от основной поверхности. При этом мастера используют различные металлы, камень, керамику, дерево, поделочные камни. Наш вариант — это работа с деревом, в результате должны получиться интересные изделия, т.к. ясень — одна из самых фактурных пород, с красивой природной текстурой. Кстати, в нашей экспозиции есть произведения декоративно-прикладного искусства, украшенные в технике инкрустации шпоном, и после мастер-класса будет возможность их увидеть в пространстве музея!

Записывайтесь заранее по телефонам: 35−40−53; 8−905−110−82−14.

Стоимость занятия — 250 руб. для взрослых, 120 руб. для детей.