афиша
афиша
Регистрация
Путешествие в тульскую деревню

Путешествие в тульскую деревню

Тульский областной краеведческий музей приглашает на интерактивную экскурсию «Путешествие в тульскую деревню».

Экскурсия познакомит посетителей с жизнью крестьянского населения Тульской области на рубеже XIX — XX веков. Гости музея узнают о том, как строился быт, о приготовлениях к праздникам, о традиционных повседневных блюдах и угощениях для гостей, об особенностях мужского и женского костюма крестьян и многое другое.

Отдельное внимание будет уделено бесшитьевым колыбельным игрушкам. В завершение экскурсии участники смогут принять участие в мастер-классе по созданию игровой тряпичной куклы «Девка».

Стоимость участия — 150 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
4 октября 2017, среда
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.