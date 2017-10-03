Тульский областной краеведческий музей приглашает на интерактивную экскурсию «Путешествие в тульскую деревню».

Экскурсия познакомит посетителей с жизнью крестьянского населения Тульской области на рубеже XIX — XX веков. Гости музея узнают о том, как строился быт, о приготовлениях к праздникам, о традиционных повседневных блюдах и угощениях для гостей, об особенностях мужского и женского костюма крестьян и многое другое.

Отдельное внимание будет уделено бесшитьевым колыбельным игрушкам. В завершение экскурсии участники смогут принять участие в мастер-классе по созданию игровой тряпичной куклы «Девка».

Стоимость участия — 150 Р.