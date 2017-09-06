афиша
афиша
Регистрация
Путешествие по Туле

Путешествие по Туле

Вы познакомитесь с историями и легендами, интересными местами и удивительными памятниками Тулы, а также судьбами людей, которые принесли славу городу.

 

Участники программы увидят стены древнего кремля, виртуально прогуляются по улицам, площадям и паркам города, заглянут в музеи и удивятся непревзойденному тульскому оружию, многообразию форм тульских самоваров и пряников, узнают, где делали хроматические гармони, побывают у «Памятника Тёще» и «Хвосту».

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
7 сентября 2017, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.