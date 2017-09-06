Путешествие по Туле

Вы познакомитесь с историями и легендами, интересными местами и удивительными памятниками Тулы, а также судьбами людей, которые принесли славу городу.

Участники программы увидят стены древнего кремля, виртуально прогуляются по улицам, площадям и паркам города, заглянут в музеи и удивятся непревзойденному тульскому оружию, многообразию форм тульских самоваров и пряников, узнают, где делали хроматические гармони, побывают у «Памятника Тёще» и «Хвосту».