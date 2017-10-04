Примечания о тартофеле
Богородицкий дворец-музей и парк приглашает на детский интерактивный праздник «Примечания о тартофеле, или Занимательная история о … картошке».
Хотите узнать, как появился картофель в России? А перенестись во времена Екатерины Великой? Познакомиться с агрономическими достижениями знаменитого богородицкого управителя Андрея Болотова? Тогда вам к нам! Скучать не придется! Ведь вас ждёт театрализованное представление с участием самой императрицы, народные игры с крестьянскими девушками, хороводные танцы и конкурсы. В завершении праздника гостям будет предложено традиционное чаепитие с пирожным с символичным названием «Картошка».
Мероприятие проводится по предварительной записи, телефон: 8 (48761) 2−25- 32.
Стоимость участия — 180 руб.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
4 октября 2017, среда
10:00
5 октября 2017, четверг
10:00
6 октября 2017, пятница
10:00
7 октября 2017, суббота
10:00
8 октября 2017, воскресенье
10:00
9 октября 2017, понедельник
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10 октября 2017, вторник
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11 октября 2017, среда
10:00
12 октября 2017, четверг
10:00
13 октября 2017, пятница
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14 октября 2017, суббота
10:00
15 октября 2017, воскресенье
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16 октября 2017, понедельник
10:00
17 октября 2017, вторник
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18 октября 2017, среда
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19 октября 2017, четверг
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20 октября 2017, пятница
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22 октября 2017, воскресенье
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23 октября 2017, понедельник
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24 октября 2017, вторник
10:00