Богородицкий дворец-музей и парк приглашает на детский интерактивный праздник «Примечания о тартофеле, или Занимательная история о … картошке».

Хотите узнать, как появился картофель в России? А перенестись во времена Екатерины Великой? Познакомиться с агрономическими достижениями знаменитого богородицкого управителя Андрея Болотова? Тогда вам к нам! Скучать не придется! Ведь вас ждёт театрализованное представление с участием самой императрицы, народные игры с крестьянскими девушками, хороводные танцы и конкурсы. В завершении праздника гостям будет предложено традиционное чаепитие с пирожным с символичным названием «Картошка».

Мероприятие проводится по предварительной записи, телефон: 8 (48761) 2−25- 32.

Стоимость участия — 180 руб.