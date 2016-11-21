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Полевой госпиталь

Полевой госпиталь

Когда появился эфир, йодная настойка, зеленка, пеницилин? Как перебинтовать раненую руку? Всё это и многое другое ребята узнают на музейных занятиях.

Ребята станут путешественниками по Реке Времени, вместе с ведущим солдатом Василием Теркиным (кукла) разыщут военных медиков различных эпох. И, конечно же, посетители получат возможность попробовать себя в роли фронтовой медсестры: их научили правильно собирать медицинскую сумку и оказывать друг другу медицинскую помощь — накладывать повязки.

Мастер-классы проходят по предварительным заявкам. Запись по телефону 46-25-80. Стоимость участия — 50 Р.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
12 апреля 2017, среда
10:00
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13 апреля 2017, четверг
10:00
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14 апреля 2017, пятница
10:00
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