Полевой госпиталь

Когда появился эфир, йодная настойка, зеленка, пеницилин? Как перебинтовать раненую руку? Всё это и многое другое ребята узнают на музейных занятиях.

Ребята станут путешественниками по Реке Времени, вместе с ведущим солдатом Василием Теркиным (кукла) разыщут военных медиков различных эпох. И, конечно же, посетители получат возможность попробовать себя в роли фронтовой медсестры: их научили правильно собирать медицинскую сумку и оказывать друг другу медицинскую помощь — накладывать повязки.