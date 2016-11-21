Полевой госпиталь
Когда появился эфир, йодная настойка, зеленка, пеницилин? Как перебинтовать раненую руку? Всё это и многое другое ребята узнают на музейных занятиях.
Ребята станут путешественниками по Реке Времени, вместе с ведущим солдатом Василием Теркиным (кукла) разыщут военных медиков различных эпох. И, конечно же, посетители получат возможность попробовать себя в роли фронтовой медсестры: их научили правильно собирать медицинскую сумку и оказывать друг другу медицинскую помощь — накладывать повязки.
Мастер-классы проходят по предварительным заявкам. Запись по телефону
Где и когда?
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
12 апреля 2017, среда
10:00
13 апреля 2017, четверг
10:00
14 апреля 2017, пятница
10:00
15 апреля 2017, суббота
10:00
16 апреля 2017, воскресенье
10:00
17 апреля 2017, понедельник
10:00
18 апреля 2017, вторник
10:00
19 апреля 2017, среда
10:00
20 апреля 2017, четверг
10:00
21 апреля 2017, пятница
10:00
22 апреля 2017, суббота
10:00
23 апреля 2017, воскресенье
10:00
24 апреля 2017, понедельник
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25 апреля 2017, вторник
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26 апреля 2017, среда
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27 апреля 2017, четверг
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28 апреля 2017, пятница
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29 апреля 2017, суббота
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30 апреля 2017, воскресенье
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1 мая 2017, понедельник
10:00
2 мая 2017, вторник
10:00