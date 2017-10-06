Приглашаем туляков и гостей города на тематическое занятие, посвященное празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник пришел на русскую землю в 12 веке, тогда же начинается и строительство Покровских храмов. Многие из них знамениты на весь мир.

В народе сложились свои представления и предания об этом празднике. Праздник Покрова приходился на начало октября - 1 октября по старому стилю, 14 — по новому. Работы в поле заканчивались, урожай был убран в закрома. Для крестьян это было время, когда осень встречалась с зимой.

Покровом называют также плат (платок), которым покрывает свою голову замужняя женщина. Покров — это время сватовства и свадеб.

Приглашаем на «покровские засидки», где будем учиться правильно, по-славянски, вязать платок и готовить жилище к зиме. Посетительницам представится возможность создать свой образ и сфотографироваться в русском костюме. Завершится встреча мастер-классом Екатерины Зерновой, посвященным ткачеству. Используя металлизированные нити, посетители смогут создать оригинальный браслет или очелье.

Начало праздника «Покровские посиделки «- в 16:00. Мастер-класс по ткачеству начнется в 17:00.

Участие в празднике — бесплатное, стоимость мастер-класса — 100 Р.

Запись по телефону: +7 4872 36 16 63.