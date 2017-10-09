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Поэтический вечер

Поэтический вечер

Филиал Тульского музейного объединения Выставочный зал приглашает на поэтический вечер.

15 октября 1814 года родился поэт, прозаик, драматург Михаил Юрьевич Лермонтов. В честь этого события Выставочный зал устраивает поэтический вечер. Приглашаем любителей поэзии, а также профессиональных и начинающих авторов, посетить мероприятие.

Одним из участников встречи будет Николай Алексеевич Жуков — поэт, председатель Тульского отделения Союза писателей России. Ждем всех! Справки по телефону: 56−09−92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
15 октября 2017, воскресенье
17:00
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