Филиал Тульского музейного объединения Выставочный зал приглашает на поэтический вечер.

15 октября 1814 года родился поэт, прозаик, драматург Михаил Юрьевич Лермонтов. В честь этого события Выставочный зал устраивает поэтический вечер. Приглашаем любителей поэзии, а также профессиональных и начинающих авторов, посетить мероприятие.

Одним из участников встречи будет Николай Алексеевич Жуков — поэт, председатель Тульского отделения Союза писателей России. Ждем всех! Справки по телефону: 56−09−92.