Подарок для первоклассника

На мастер-классе предлагаем детям вместе с родителями изготовить оригинальные книжные закладки из разных материалов.

Книжные закладки в привычном для нас виде появились в XIII веке, то есть задолго до изобретения книгопечатания. Использование закладок не только помогает легко определить нужное место в печатном издании, но и сохраняет книги – помогает избежать ненужного перелистывания и, как следствие, затирания.

С помощью книжной закладки, созданной своими руками, ваш ребенок, возможно, с большим энтузиазмом примется за домашнее задание. Ждём вас на мастер-классе!

Стоимость участия – 100 руб.