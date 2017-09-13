Подарок для первоклассника
На мастер-классе предлагаем детям вместе с родителями изготовить оригинальные книжные закладки из разных материалов.
Книжные закладки в привычном для нас виде появились в XIII веке, то есть задолго до изобретения книгопечатания. Использование закладок не только помогает легко определить нужное место в печатном издании, но и сохраняет книги – помогает избежать ненужного перелистывания и, как следствие, затирания.
С помощью книжной закладки, созданной своими руками, ваш ребенок, возможно, с большим энтузиазмом примется за домашнее задание. Ждём вас на мастер-классе!
Стоимость участия – 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
16 сентября 2017, суббота
13:30
16 сентября 2017, суббота
16:00