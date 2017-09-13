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Подарок для первоклассника

Подарок для первоклассника

На мастер-классе предлагаем детям вместе с родителями изготовить оригинальные книжные закладки из разных материалов.

Книжные закладки в привычном для нас виде появились в XIII веке, то есть задолго до изобретения книгопечатания. Использование закладок не только помогает легко определить нужное место в печатном издании, но и сохраняет книги – помогает избежать ненужного перелистывания и, как следствие, затирания.

С помощью книжной закладки, созданной своими руками, ваш ребенок, возможно, с большим энтузиазмом примется за домашнее задание. Ждём вас на мастер-классе!

 

Стоимость участия – 100 руб.

  

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
16 сентября 2017, суббота
13:30
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16 сентября 2017, суббота
16:00
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