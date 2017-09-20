По одёжке встречают

На музейном занятии вы узнаете о культуре вятичей, об элементах, символике и особенностях древнерусского мужского и женского костюма, а на примере реплик рассмотрите тканные изделия и металлические украшения, бытовавшие у наших предков.

Мастер-класс ориентирован на широкий круг посетителей, интересующихся народной/фольклорной темой, и предполагает изготовление плетёного обережного пояса вместе с народным мастером РФ по ручному узорному художественному ткачеству Екатериной Зерновой. Все необходимые материалы предоставляются.

Стоимость участия: дети — 60 рублей, взрослые — 150 рублей.