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По одёжке встречают

По одёжке встречают

На музейном занятии вы узнаете о культуре вятичей, об элементах, символике и особенностях древнерусского мужского и женского костюма, а на примере реплик рассмотрите тканные изделия и металлические украшения, бытовавшие у наших предков.

Мастер-класс ориентирован на широкий круг посетителей, интересующихся народной/фольклорной темой, и предполагает изготовление плетёного обережного пояса вместе с народным мастером РФ по ручному узорному художественному ткачеству Екатериной Зерновой. Все необходимые материалы предоставляются.

Стоимость участия: дети — 60 рублей, взрослые — 150 рублей.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
29 сентября 2017, пятница
18:00
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