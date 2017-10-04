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По демидовским местам

По демидовским местам

Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает на пешеходную экскурсию «По демидовским местам» с посещением родовой усыпальницы.

Вы прогуляетесь по исторической территории Тулы — Заречью, которое связано с историей оружейного производства. Именно в этой части города, на правом берегу реки Упы, в 1595 году была образована Кузнецкая слобода; здесь родился Никита Антюфеев — основатель династии Демидовых, крупных металлозаводчиков XVIII века. Экскурсанты узнают факты о первых представителях рода, посетят Николо-Зарецкий храм — родовую усыпальницу, единственное в России внутрицерковное захоронение первых представителей династии, увидят место, где находился первый завод Демидовых и их каменный дом-дворец в XVIII в. Прикоснитесь к историко-культурному и научному наследию великой династии Демидовых!

Приём заявок на экскурсию по тел. (4872) 39 37 74.

Стоимость участия: от 1 до 4 человек (включительно) — 500 рублей с группы, от 5 до 20 человек — 150 рублей для взрослых, 80 рублей для школьников, студентов, пенсионеров (с одного экскурсанта).

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
4 октября 2017, среда
10:00
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5 октября 2017, четверг
10:00
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6 октября 2017, пятница
10:00
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