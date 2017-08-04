Печатная грамота

Вместе мы узнаем, как с 16 по 19 век украшали книги, сколько оттенков красок использовали для создания книжной миниатюры, как простой народ веселил себя лубочными картинками. Попробуйте сами сделать лубочный оттиск и раскрасить праздничную открытку с птицей Гамаюн.

Стоимость билета — 100 рублей. Подробная информация и бронирование мест по телефону: 8−4872−36−16−63.

Каждый час с 10.00 до 14.00 проводятся обзорные экскурсии в экспозициях «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров». Стоимость билета — от 50 рублей.

Также в это время проводится городская экскурсия по усадьбе Ермолаева-Зверева. Это уникальная возможность познакомиться с усадьбой Ермолаева-Зверева — единственной сохранившейся городской усадьбой тульских купцов начала 20 века. Устроители одного из первых универсальных магазинов на Киевской улице перестроили дом в камне в стиле модерн. Ярко-зеленый особняк в центре Тулы с характерным балконом и округлыми окнами до сих пор привлекает к себе внимание всех, кто неравнодушен к истории и архитектуре. Стоимость билета — 100 рублей.

Каждый день музей «Тульские древности» приглашает стать участником исторического квеста «Путь к победе». Интерактивная экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище» полна ответов на вопросы по истории Куликовской битвы. Здесь можно узнать, как непросто было в эпоху Средневековья найти союзников и собрать войско, что учитывалось при выборе места битвы, какими силами одерживалась победа в сражении. Для родителей с детьми 6−10 лет — это отличная возможность на время стать историками-исследователями.



Победителей ждет приз и новое увлекательные путешествие по истории Тулы!



Стоимость билета — 100 Р.