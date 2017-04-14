Дом-музей В. В. Вересаева приглашает учащихся тульских школ на интерактивное мероприятие «Пасха в музее».

Кажется, совсем недавно, мы радовались Рождеству Христову, а сегодня уже встречаемый весенний Праздник! Нет в году ни одного такого дня, которого бы мы с таким трепетом и нетерпением ожидали, к которому бы с такой заботливостью готовились и который бы так веселил и радовал душу! Пасху называют Великой, Славной, Светлой, Радостной, Великим Днём. И в старину говорили и по сей день говорят, что Пасха настолько превосходит все торжества, на сколько солнце превосходит звёзды. Называют Пасху Великой не потому, что длится Праздник целую неделю (седмицу) как один день, а из-за Великих Чудес.

На праздничном занятии в музее, которое пройдет в большой гостиной, где и сто лет назад собирались малыши и взрослые, посетители не только узнают об истории Праздника, но и поиграют в Пасхальные игры.

Пасхальную неделю особенно старались наполнять делами любви, милосердия, традиционно дарили яички, и не только куриные, но и деревянные, росписные, хрустальные, стеклянные, фарфоровые. Пасхальная игра «Катание яиц» всегда была на Руси любимой игрой в Светлый праздник. Не обойдется и наше мероприятие без веселого катания яичек. На усадьбе Смидовичей будет традиционно наряжено Пасхальными праздничными яичками. Также ждут участников игры, хороводы-кричалки, и веселые эстафеты. И как удивительно точно сказал один ребенок, что после таких праздников долго-долго на душе поют птички!

Мероприятия «Пасха в музее» начнутся с 18 апреля и продолжатся до 25 мая.

Начало мероприятия — по договоренности.

Цена входного билета с учащегося — 80 Р.

Телефон для справок: (4872)-56−77−31. или 8−910−162−09−12 — заведующая музеем Виктория Юрьевна Ткач