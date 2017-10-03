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Паоло Веронезе

Паоло Веронезе

В филиале Тульского музейного объединения «Тульский областной художественный музей» состоится лекция «Паоло Веронезе».

Паоло Веронезе — выдающийся художник эпохи итальянского Возрождения, яркий представитель венецианской школы живописи наряду с Тицианом и Тинторетто. Работал во второй половине 16 века. Прославился, прежде всего, как мастер огромных декоративных полотен, алтарных картин и монументальных росписей. Обладал необыкновенным талантом живописца-декоратора! У него необычайная изобретательность в сочинении многофигурных композиций! Веронезе — один из самых блестящих колористов венецианской школы, обладающий редчайшим даром и тонким чувством цвета. Эмоциональностью своих картин художник снискал славу предвестника импрессионистов. Веронезе был единственным итальянским мастером своего поколения, в полной мере сохранившим присущую искусству Возрождения целостность и радостную открытость восприятия мира, чувство его красоты, жизненных сил, праздничного великолепия.

Стоимость участия — 100 руб.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
7 октября 2017, суббота
10:30
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