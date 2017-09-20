Открытка ко Дню учителя

Традиционный субботний мастер-класс в музее «Тульские древности» будет посвящен подготовке к любимому осеннему празднику.

Каждому хочется порадовать учителя особым подарком, сделанным своими руками. Необычная открытка выполненная в смешанной технике (эстампаж, декупаж и пр.) станет памятным сувениром. Этот мастер-класс завершает блок встреч, посвящённых искусству картонажа, работе с бумагой, картоном, фольгой.

Мастер-класс проводит народный мастер России Екатерина Зернова.

Стоимость занятия – 100 рублей.