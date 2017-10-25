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Осенний зонтик

Осенний зонтик

Осень — прекрасная пора, которую воспевали многие поэты, прозаики, художники и музыканты. Осень — грустная и задумчивая, плачущая моросящими дождями, но в тоже время яркая, красивая, одетая в синь небес и разноцветные листья.

Тульский областной краеведческий музей приглашает на субботний мастер-класс «Осенний зонтик», в ходе которого участники изготовят оригинальное яркое украшение — аксессуар для оформления дома.

Стоимость участия 150 руб./чел.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
28 октября 2017, суббота
15:00
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