Осенние листья

Завершительное занятие месяца из цикла мастер-классов Екатерины Зерновой посвящено работе с шерстью.

Мастер Екатерина Зернова научит сочетать разные цвета и наносить «рисунок» тонкими шерстяными нитями. Изделия могут стать украшением для школьных принадлежностей или подарком учителям. Модницы наверняка превратят их в стильные брошки.

Настает осень и природа сияет самыми удивительными и яркими красками. В музее «Тульские древности» повторят их и в творческих работах и сделают осенний яркий лист. Он будет с тонкими переходами по цвету, с прожилками — очень реалистичным. Кленовый, дубовый с желудями, можно передать скромность и благородство березовых листьев или четкие линии листьев вяза…

Стоимость: 200 р.