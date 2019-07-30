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Осенние листья

Осенние листья

Завершительное занятие месяца из цикла мастер-классов Екатерины Зерновой посвящено работе с шерстью.

Мастер Екатерина Зернова научит сочетать разные цвета и наносить «рисунок» тонкими шерстяными нитями. Изделия могут стать украшением для школьных принадлежностей или подарком учителям. Модницы наверняка превратят их в стильные брошки.

Настает осень и природа сияет самыми удивительными и яркими красками. В музее «Тульские древности» повторят их и в творческих работах и сделают осенний яркий лист. Он будет с тонкими переходами по цвету, с прожилками — очень реалистичным. Кленовый, дубовый с желудями, можно передать скромность и благородство березовых листьев или четкие линии листьев вяза…

Стоимость: 200 р.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
31 августа 2019, суббота
17:00
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