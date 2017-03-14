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Один день в русской избе

Один день в русской избе

Русская изба не просто дом: в ней жили и работали, с ней связано много историй, сказок, традиций. Хотите познакомиться с традиционным бытом наших предков и ремеслами? В музее «Тульские древности» всего за час перед вами пронесется один день из жизни семьи тульского гончара 16 века, полный забот и интересных занятий.

Придется проверить на себе старинный распорядок дня — в прошлом не принято сидеть без дела! Всем по силам освоить женскую и мужскую работу — накормить домочадцев, прибрать дом, погладить белье или наделать игрушек в гончарной мастерской. И только солнце склонится к закату, настанет время для сказки-были при лучине.

И взрослому, и ребенку здесь найдется занятие по душе. А тульские пряники и расписные петушки превратят обычный день в праздник.

Стоимость билета для всех категорий посетителей — 200 Р. Подробная информация и бронирование мест по телефону 7−4872−36−16−63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
12 июня 2017, понедельник
13:00
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