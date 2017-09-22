Несистематический курс литературы: Егор Сартаков

С октября 2017 года в Ясной Поляне снова стартуют авторские лекции писателей, филологов, журналистов и преподавателей, которые условно можно объединить под названием «Несистематический курс литературы для всех желающих».

28 октября старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Егор Сартаков прочитает лекцию «Сказка о потерянном времени: „Вишнёвый сад“ А.П.Чехова».

Лекция будет посвящена последней пьесе Чехова, которую сам драматург почему-то назвал комедией (и чего в ней смешного?). Почему Чехова можно считать тафофилом? Какие диагнозы расставлял доктор Чехов своим героям? Почему «Вишневый сад» — комедия, хотя никому не смешно, зато герои постоянно плачут? Что не понравилось драматургу в первой постановке комедии К. С. Станиславским в Художественном театре? Какое место в пьесе занимает тема времени и тема смерти? Почему из «Вишневого сада» вышла вся мировая литература ХХ века? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в ходе лекции.

Вход на лекции свободный, необходима регистрация.