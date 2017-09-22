Несистематический курс литературы: Егор Сартаков
С октября 2017 года в Ясной Поляне снова стартуют авторские лекции писателей, филологов, журналистов и преподавателей, которые условно можно объединить под названием «Несистематический курс литературы для всех желающих».
28 октября старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени
Лекция будет посвящена последней пьесе Чехова, которую сам драматург почему-то назвал комедией (и чего в ней смешного?). Почему Чехова можно считать тафофилом? Какие диагнозы расставлял доктор Чехов своим героям? Почему «Вишневый сад» — комедия, хотя никому не смешно, зато герои постоянно плачут? Что не понравилось драматургу в первой постановке комедии
Вход на лекции свободный, необходима регистрация.