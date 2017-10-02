НЕИГРОВОЕ. Olivier Smolders

С личного разрешения Оливера Смолдерса в арт-пространстве БАРАБАН состоится просмотр нескольких короткометражек. Встречу и обсуждение проведут режиссеры-документалисты Елена Гуткина и Генрих Игнатов.

Оливер Смолдерс, снимая свои короткометражные работы, начиная с середины 1980-х годов, был известен лишь как элитарный художник, о котором знали только в узких кругах артхауса. Однако его полнометражный фильм Черная ночь (Nuit noire) принес ему широкую известность. Его творчество изобилует странными образами, совмещая в себе изображения человеческой кожи, религиозных иконографий, пресмыкающихся и насекомых. Эстетический стиль напоминает стиль Питера Гринуэя, Терри Гиллиама, Франсуа Озона и Луиса Бунюэля. Оливер Смолдерс не ставит перед собой цель удивлять миллионы зрителей яркими спецэффектами, он дает изысканную пищу истинным ценителям жанра сюрреализма и мистики. Увы, но в последнее время зритель все реже получает настоящее удовольствие от современного кино, тем ценнее выглядит вклад Смолдерса в эту копилку.

Вход 200 Р.