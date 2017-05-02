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Неигровое: Кристина Квитко

Неигровое: Кристина Квитко

В Тулу приедет автор фильмов «Мышеловка» и «Наташа» Кристина Квитко.

Кристина Квитко родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Окончила Государственную Академию Театрального Искусства, училась в Институте Кино и ТВ на курсе режиссуры игрового кино (мастерская И.Ф.Масленникова). В 2013 году окончила Школу документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
27 мая 2017, суббота
19:00
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