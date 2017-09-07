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Мудрая сова

Мудрая сова

Из истории известно, что в античной Греции сова ассоциировалась с Афиной (Минервой) – её можно увидеть на оборотной стороне монет, содержавших изображение богини. Потому она стала символом мудрости, которую Минерва олицетворяет.

Древние майя почитали сову как символ власти, она встречается в барельефе древних правителей.

Сова – это символ истории и знания. Недаром она является эмблемой самой интеллектуальной и популярной игры «Что? Где? Когда».

Предлагаем всем желающим изготовить из бумаги мудрого совёнка, который станет добрым талисманом своему хозяину!

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
10 сентября 2017, воскресенье
11:00
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