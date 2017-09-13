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Мастер-класс по танцам с Екатериной Давыдовой

Мастер-класс по танцам с Екатериной Давыдовой

В Выставочном зале в рамках проекта «Танцевальный сентябрь» вас ждут мастер-классы и уроки от профессиональных танцоров. Каждое занятие посвящено новому стилю танца. Преподаватели расскажут о своих направлениях, напомнят об истории танца в целом, а также помогут разучить танцевальные связки.

16 сентября Выставочный зал организует встречу с танцором, преподавателем и хореографом Екатериной Давыдовой.

Екатерина с пяти лет занимается в хореографических кружках. Обучалась в МОУ лицей №3 (в музыкальном и хореографическом классах), хореографической школе-студии Б. С. Санкина «Ритмы планеты», МГУКИ(ТФ) по специальности педагог-хореограф. Десять лет танцевала в коллективе НЕО, два года преподавала там же, затем в школе танцев Джайв (современный танец), школе танцев Мэджик Дэнс (клубный танец), сегодня преподаёт в танцевальном доме ВМ1 (хип-хоп).

Не упустите возможность взять урок танца у профессионала!

Стоимость участия: взрослые – 130 рублей, дети – 60 рублей.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
16 сентября 2017, суббота
18:00
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