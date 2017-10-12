Приглашаем посетить мастер-класс от резчика по дереву Максима Зернова, посвящённый старинной технике декорирования изделий из дерева «маркетри» (инкрустация шпоном). Вы узнаете о том, как изготавливались и декорировались деревянные изделия в 18-начале 20 века (мебель, шкатулки, элементы интерьера), какие породы дерева могли использоваться, чем они отличаются и как обрабатываются. Каждый участник мастер-класса изготовит именной медальон, используя принцип «маркетри» — памятный сувенир. Все необходимые материалы и инструменты предоставляются. Мастер-класс доступен для детей и взрослых.

Записывайтесь заранее по телефонам: 35−40−53; 8−905−110−82−14.

Стоимость каждого занятия — 250 руб. для взрослых, 120 руб. для детей.