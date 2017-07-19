Малое усадебное кольцо
Вас ждёт путешествие по известнейшим усадьбам Тульской губернии, хранящим в себе эхо былых времен.
Туристический тур начнется в усадьбе Смидовичей — единственной сохранившейся городской усадьбе Тулы. А отправной точкой станет экскурсия по Дому-музею
Следующим пунктом поездки станет родовая усадьба Тургеневых в Чернском районе, где великим писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым создавались рассказы «Певцы», «Свидание», был начат «Бежин луг». Вас ждёт экскурсия по Историко-культурному и природному музею-заповеднику
Стоимость билета — 990 Р (льготный — 900 Р).
Автобус отправляется 29 июля в 9.30 от здания музея «Тульские самовары».
Количество мест ограничено. Действует предварительная запись по тел. 56-09-92, 8-910-161-90-05. Обращаем ваше внимание, что необходимо взять с собой дождевик/зонт или головной убор (в зависимости от погодных условий), а также питьевую воду, запас еды. В рамках поездки не предусмотрено посещение кафе.