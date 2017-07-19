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Малое усадебное кольцо

Малое усадебное кольцо

Вас ждёт путешествие по известнейшим усадьбам Тульской губернии, хранящим в себе эхо былых времен.

Туристический тур начнется в усадьбе Смидовичей — единственной сохранившейся городской усадьбе Тулы. А отправной точкой станет экскурсия по Дому-музею В. В. Вересаева, где вы познакомитесь с жизнью и творчеством известного писателя и переводчика.

Следующим пунктом поездки станет родовая усадьба Тургеневых в Чернском районе, где великим писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым создавались рассказы «Певцы», «Свидание», был начат «Бежин луг». Вас ждёт экскурсия по Историко-культурному и природному музею-заповеднику И. С. Тургенева «Бежин луг», поездка на Бежин луг, а также пешие прогулки к Прощёному колодцу и речке Снежедь в окружении настоящих природных красот. Не забудьте фотоаппарат!

Стоимость билета — 990 Р (льготный — 900 Р).

Автобус отправляется 29 июля в 9.30 от здания музея «Тульские самовары».

Количество мест ограничено. Действует предварительная запись по тел. 56-09-92, 8-910-161-90-05. Обращаем ваше внимание, что необходимо взять с собой дождевик/зонт или головной убор (в зависимости от погодных условий), а также питьевую воду, запас еды. В рамках поездки не предусмотрено посещение кафе.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
29 июля 2017, суббота
09:30
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