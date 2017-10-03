Лоскутное рукоделие

Музей П. Н. Крылова приглашает на мастер-класс по лоскутному рукоделию.

Лоскутное шитье издавна известно многим народам. Из пестрых и однотонных кусочков ткани мастерицы составляли самые разные композиции — мозаичные узоры. Недаром этот вид творчества называют у нас ситцевой или лоскутной мозаикой. Шить из лоскутков на Руси стали во второй половине XIX века, когда появился в продаже дорогой заморский ситец. Расцвет лоскутного шитья пришелся на конец XIX века и был связан с развитием машинного производства ситца, а также с широким распространением в народе разнообразных дешевых хлопчатобумажных тканей с набивным рисунком. В наши дни лоскутное шитье (или «пэчворк» — в переводе с английского «работа из лоскутов», еще одно название «квилт» — «стеганое лоскутное одеяло», англ.) из необходимости превратилось в любимое занятие очень многих людей и стало видом декоративно-прикладного искусства.

На музейном мастер-классе вы узнаете интересные факты о лоскутном рукоделии, а также изучив простейшие приемы лоскутного шитья, попробуете сами сшить узорный элемент ситцевого одеяла.

Стоимость участия — 100 Р.