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Ливенцевы: меценаты, предприниматели и почётные жители Тулы

Ливенцевы: меценаты, предприниматели и почётные жители Тулы

Вечерняя лекция познакомит вас с династией Ливенцевых, внёсшей значительный вклад в развитие Тулы. Перед вами откроется судьба представителей рода, их дела и свершения. Лекция даст представление о наследстве, оставленное городу Ливенцевыми.

Приглашаем посетителей с 12 лет.

Стоимость – по прейскуранту.

 

Родоначальником династии Ливенцевых был тульский металлозаводчик и торговец Василий Артемьевич Ливенцев. Его сын Иван Васильевич в конце 1770-х – начале 1780-х занимал должность тульского городского головы, в знак монаршего благоволения за отличную службу И.В.Ливенцев получил золотую медаль и шпагу.

В 1781 году после опустошительного пожара в Туле он выделил значительные средства пострадавшим семьям купцов и мещан. Ливенцевы с 1878 по 1880 годы были действительными членами благотворительного общества «Милосердие».

Видное место в семье занимала Александра Александровна Ливенцева, наследница купца Владимирова. Она имела пиво-медоваренный завод и сдавала его в аренду. В 1905 году внесла в банк капитал, проценты с которого (15 тысяч рублей ежегодно) поступали на содержание бедняков в купеческой богадельне. В 1904 году А.А.Ливенцева была избрана членом попечительного совета I женской гимназии.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
8 сентября 2017, пятница
18:30
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