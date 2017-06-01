Литературный пикник

Дом-музей В. В. Вересаева присоединяется к Всероссийской акции «Литературная ночь», посвященной Дню русского языка и дню рождения А. С. Пушкина .

Мероприятие состоится на открытом воздухе — на территории усадьбы Смидовичей. Посетителей акции ждет интересная программа.

Познавательный экскурс «Вересаев о Пушкине». Ко дню рождения великого русского поэта. Наш земляк В. В. Вересаев известен не только как писатель, врач, переводчик, но и как пушкинист, отличающийся новаторским взглядом на жизнь и творчество великого поэта. В своих работах В. В. Вересаев представил читателю А. С. Пушкина не только как художника слова, но и как человека. Все выходившие в свет книги вызывали большой интерес и множество споров (роман-хроника «Пушкин в жизни», созданный на основе редких архивных материалов, которые автор тщательно собирал несколько лет, «Спутники Пушкина», статьи о Пушкине «В двух планах», биография «Жизнь Пушкина» и т. д. ).

На мероприятии сотрудники Дома-музея В. В. Вересаева расскажут о том, как Вересаев пришёл к Пушкину, как проходила исследовательская деятельность писателя.

Поэзия в формате «Открытый микрофон». Приглашаем всех тульских авторов почитать свои поэтические произведения, а всех любителей поэзии — послушать и поддержать современных поэтов!

«Литературный Сад. Разрастание». Посетители не только узнают о проекте «Литературный Сад». Идеей этого проекта стало выращивание на территории усадьбы Смидовичей растений, упоминаемых В. В. Вересаевым в своих «Воспоминаниях». Так, уже были посажены в прошлом году и радовали туляков своим волшебным цветением рододендроны. Теперь мы поговорим о растениях, которые фигурируют в произведениях других русских классиков. Учитывая то, акция проходит накануне дня рождения А. С. Пушкина и то, что В. В. Вересаев был одним из лучших пушкинистов нашей страны, всем посетителей акции предлагаем принять участие в разрастании Литературного Сада и посадить РОЗУ, символическую аллегорию, отражающую поэзию великого русского поэта. Тем более, что именно роза стала центральным символом стихотворения А. С. Пушкина «Лишь розы увядают», которое подверг серьезному литературно-критическому анализу В. В. Вересаев в своей книге «В двух планах. (О творчестве Пушкина)».

«Литературный пикник». Посетители узнают о понятии «литературная кулинария». Речь пойдет о блюдах, которые упоминаются в литературных произведениях русских писателей. Один из приятных моментов — дегустация блюда, которое готовила мама В. В. Вересаева Елизавета Павловна Смидович и которое описано в его «Воспоминаниях». Будут и другие приятные сюрпризы!

Стоимость участия — по входному билету в музей