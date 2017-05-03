Литературные среды: Мария Михайлова

Дом-музей В.В. Вересаева приглашает на творческий вечер тульского поэта, автора и исполнителя песен Марии Михайловой. Мероприятие продолжит цикл вечерних мероприятий «Литературные Среды в Доме-музее В.В. Вересаева» (Совместно с Министерством культуры Тульской области).

Родилась в 1974 году. Руководитель молодёжного вокально-инструментального ансамбля «Ravelation». Ансамбль выступает во многих городах и населённых пунктах Тульской области, принимает участие в разных фестивалях и конкурсах. М. Михайлова является преподавателем по классу гитары, музыкантом, аранжировщиком, поэтом, вокалисткой. Она профессиональный музыкант, является победителем многих фестивалях авторской и бардовской песни. Она является автором песен и баллад как на свои стихи, так и на стихи других поэтов. Выпустила сольные музыкальные альбомы: «Путь», «Разрушенный город», «Отчий край», «Луч солнца золотой», «Рассвет», «Апокалипсис», «Ветры победы». Член клуба «Лира».

В рамках мероприятия пройдет презентация 2 поэтических сборников М. Михайловой «Рыжесть» и «Огненная река». Автор расскажет о своем творчестве, в ее исполнении прозвучат песни. В мероприятии примет участие ансамбль «Ravelation». Зрители также смогут увидеть выставку рисунков-иллюстраций на стихи автора.

Вход на мероприятие по входному билету.