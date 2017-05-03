Литературные среды: Елена Серегина

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает на творческий вечер тульского прозаика и публициста Елены Серегиной. Мероприятие пройдет в рамках цикла «Литературные Среды» и будет приурочена к Дню Славянской письменности и культуры.

Елена Михайловна Серегина — член Союза журналистов Р. Ф. Автор сборников рассказов и стихов для детей, подростков и взрослых «Солнечный остров» (2007), «Аллея» (2008), повестей и статей, критических эссе и научных исследований духовно нравственной, историко-краеведческой, культурно-просветительской тематики. Е.М. СЕРЁГИНА является координатором Всероссийского конкурса школьных сочинений «Человек в истории. Россия -ХХ век». Занимается активной общественной деятельностью в Тульском отделении общества «Мемориал».

На мероприятии Елена познакомит зрителей со своим творчеством.

Вход на мероприятие по входному билету.