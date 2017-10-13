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Литературные среды

Литературные среды

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает на творческий вечер народного поэта, председателя Тульского отделения Союза писателей России Николая Жукова. Мероприятие продолжит цикл вечерних мероприятий «Литературные Среды в Доме-музее В.В. Вересаева» (совместно с Министерством культуры Тульской области).

Николай Алексеевич Жуков родился в 1956 году в деревне Берёзовка, Богородицкого района. Депутат Тульской областной Думы 5 созыва, советник правительства Тульской области. С отличием окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого и Воронежский государственный университет им. Ленинского комсомола. Члена Союза писателей России. Победитель Всероссийских поэтических конкурсов. Автор слов гимна «МРСК Центра и Приволжья», текста гимна города Щекино и п. Первомайский, а так же автор слов известных песен: «Песнь Победы», «Песнь славянским народам», «Баллада о портянке», «Песнь Гагарину», «Афганцам», «Шансон» и др.

На мероприятии Н. Жуков не только познакомит слушателей со своим поэтическим творчеством, но и расскажет о перспективах развития Тульского отделения Союза писателей России, о новых творческих проектах, которые объединят писателей Тулы и Тульской области.

Вход на мероприятие по входному билету. Телефон для справок: (4872)-56−77−31.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
25 октября 2017, среда
17:00
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