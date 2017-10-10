афиша
афиша
Регистрация
Литературное наследие Константина Паустовского

Литературное наследие Константина Паустовского

12 октября пройдет «круглый» стол в ознаменование 125-летия К. Г. Паустовского, посвященный жизни и творчеству выдающегося русского писателя. В формате «живого» общения будут обсуждены следующие вопросы: наследие К. Г. Паустовского в контексте истории русской литературы XX века, литературное наследие К. Г. Паустовского в библиотеках и музейных собраниях, изучение и популяризация творчества писателя. Особое внимание будет уделено исследованию истории взаимоотношений К. Г. Паустовского и Тульского края.

В рамках «круглого» стола состоится презентация выставки, представленной Литературным музеем-центром К. Г. Паустовского (Москва).

Для участия в мероприятии приглашаются сотрудники музеев, библиотек, преподаватели образовательных учреждений, литературоведы, представители краеведческой общественности.

Где и когда?
Тульская областная универсальная научная библиотека
12 октября 2017, четверг
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.