Литературное наследие Константина Паустовского

12 октября пройдет «круглый» стол в ознаменование 125-летия К. Г. Паустовского , посвященный жизни и творчеству выдающегося русского писателя. В формате «живого» общения будут обсуждены следующие вопросы: наследие К. Г. Паустовского в контексте истории русской литературы XX века, литературное наследие К. Г. Паустовского в библиотеках и музейных собраниях, изучение и популяризация творчества писателя. Особое внимание будет уделено исследованию истории взаимоотношений К. Г. Паустовского и Тульского края.

В рамках «круглого» стола состоится презентация выставки, представленной Литературным музеем-центром К. Г. Паустовского (Москва).

Для участия в мероприятии приглашаются сотрудники музеев, библиотек, преподаватели образовательных учреждений, литературоведы, представители краеведческой общественности.