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Линди-хоп

Линди-хоп

Линди хоп — свинговый парный танец родом из Нью-Йорка, этакий плод афроамериканской культуры 20−30-х годов ХХ века. Его танцевали все и везде — в ночных клубах, дансингах, на улицах! Сейчас линди хоп — один из самых популярных свинг-танцев уже во всём мире — даже, возможно, самый популярный. На то есть причины.

Линди хоп дивно разнообразен — потому что танцуется под джаз. А джаз бывает разным: быстрым или неспешным, диким или элегантным, расслабленным или бодрым. И вот мы приходим к главной «фишке» линди хопа — это безграничный простор для импровизации. Благодаря разнообразию всегда найдётся настроение, музыка, движения, которые понравятся.

Ещё один плюс: научиться могут все, так как вообще никакая специальная подготовка не нужна. Танец рассчитан на обычных людей, а не на выпускников хореографических школ.

Линди даёт свободу и радость — от жизни, от человека, с которым танцуешь, от лёгких, но при этом красивых движений! Этот танец всегда поднимает настроение!

Танцевальная студия Jumpin' Jive приглашает вас на пять бесплатных уроков, которые состоятся 17, 22, 24, 29, 31 августа.

Запись по телефону 8−910−150−70−45 или на сайте jumpin-jive.ru.
Где и когда?
Jumpin' Jive
Тула, ул. Жуковского, 29
17 августа 2017, четверг
19:00
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22 августа 2017, вторник
19:00
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24 августа 2017, четверг
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