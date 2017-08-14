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Летучий «француз»

Летучий «француз»

Богородицкий дворец-музей и парк приглашает на мастер-класс по изготовлению парфюма «Летучий „француз“».

В XVIII — XIX веках создание парфюмерии в домашних условиях было неотъемлемой частью светской жизни. В России настоящая дама владела этим ремеслом в совершенстве, передавая секреты по наследству.

Богородицкий дворец-музей и парк в рамках культурно-образовательной программы «Усадебный мир» приглашает на мастер-класс по изготовлению парфюма «Летучий „француз“». В ходе занятия, которое пройдёт в театрализованной форме, посетители узнают для чего и как применялись ароматические саше, уксусы и одеколон, а также сами попробуют создать парфюм. Каждый участник в конце мероприятия получит в подарок старинный рецепт духов.

На мероприятие проводится предварительная запись по тел. 8 (48761) 2−25−32.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
26 августа 2017, суббота
10:00
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