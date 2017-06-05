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Кулинарный этномир Богородицкого края

Кулинарный этномир Богородицкого края

Тематическое занятие посвящено межнациональным отношениям Богородицкого района. Речь пойдет о том, какие национальности проживали в прошлых веках и какие проживают в данный момент на территории района.

Основная часть мероприятия посвящена кулинарным традициям, которые различные народности привнесли в жизнь богородчан. Кто изобрел лаваш? А кто считает долму своим национальным блюдом? Как правильно приготовить таджикский плов? Ответы на эти вопросы будут найдены в ходе занятия. Завершится встреча мастер-классом по приготовлению русского традиционного киселя и узбекского чая.

Бесплатно.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
11 июня 2017, воскресенье
16:00
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