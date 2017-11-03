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Кукольная мастерская

Кукольная мастерская

Куклы привлекают внимание детей и взрослых, они являются исторической реликвией и коллекционной гордостью. Особую гордость вызывают куклы, созданные своими руками!

Тульский областной художественный музей приглашает в музейную Кукольную мастерскую на мастер-классы по тряпичной кукле. На занятиях в музейной мастерской Вы не только познакомитесь с историей традиционной народной куклы, различными материалами, из которых она изготавливалась, но и своими руками сделаете кукол из лыка, цветных тканей, используя старинную бесшитьевую технологию.

Стоимость: дети — 120 рублей, взрослые — 250 рублей.

Мастер-классы в ноябре:

  • 3 ноября в 17.00 — кукла из лыка «Десятиручка».
  • 10 ноября в 17.00 — парная кукла «Кузьма и Демьян».
  • 17 ноября в 17.00 — кукла «Кикимора».
  • 24 ноября в 17.00 — кукла «Бабушка Зима» (автор — Яна Волкова).
Где и когда?
Тульский областной художественный музей
3 ноября 2017, пятница
17:00
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10 ноября 2017, пятница
17:00
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17 ноября 2017, пятница
17:00
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