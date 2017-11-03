Кукольная мастерская
Куклы привлекают внимание детей и взрослых, они являются исторической реликвией и коллекционной гордостью. Особую гордость вызывают куклы, созданные своими руками!
Тульский областной художественный музей приглашает в музейную Кукольную мастерскую на мастер-классы по тряпичной кукле. На занятиях в музейной мастерской Вы не только познакомитесь с историей традиционной народной куклы, различными материалами, из которых она изготавливалась, но и своими руками сделаете кукол из лыка, цветных тканей, используя старинную бесшитьевую технологию.
Стоимость: дети — 120 рублей, взрослые — 250 рублей.
Мастер-классы в ноябре:
- 3 ноября в 17.00 — кукла из лыка «Десятиручка».
- 10 ноября в 17.00 — парная кукла «Кузьма и Демьян».
- 17 ноября в 17.00 — кукла «Кикимора».
- 24 ноября в 17.00 — кукла «Бабушка Зима» (автор — Яна Волкова).
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
3 ноября 2017, пятница
17:00
10 ноября 2017, пятница
17:00
17 ноября 2017, пятница
17:00
24 ноября 2017, пятница
17:00