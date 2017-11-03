Кукольная мастерская

Куклы привлекают внимание детей и взрослых, они являются исторической реликвией и коллекционной гордостью. Особую гордость вызывают куклы, созданные своими руками!

Тульский областной художественный музей приглашает в музейную Кукольную мастерскую на мастер-классы по тряпичной кукле. На занятиях в музейной мастерской Вы не только познакомитесь с историей традиционной народной куклы, различными материалами, из которых она изготавливалась, но и своими руками сделаете кукол из лыка, цветных тканей, используя старинную бесшитьевую технологию.

Стоимость: дети — 120 рублей, взрослые — 250 рублей.

Мастер-классы в ноябре: