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Кукла-медсестра

Кукла-медсестра

В сражениях Великой Отечественной войны наравне с мужчинами служили и женщины. Чаще всего это были медсестры, помогавшие раненным на полях сражений, спасшие сотни жизней. В музее «Сталинградская битва» хранится кукла «Фронтовая сестра», которую сделала девятилетняя девочка Таня. Каждый день девочка писала записки отцу, находящемуся на фронте, и привязывала к рукам куколки, считая, что кукла должна помочь папе вернуться с фронта живым. Отец вернулся, а кукла еще долго хранилась в семье. В память о женщинах с героической судьбой, о военных медсестрах Тульский областной художественный музей приглашает на мастер-класс по тряпичной кукле «Кукла медсестра».

Стоимость участия: взрослый — 250 Р, дети — 120 Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
26 мая 2017, пятница
17:00
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