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Кукла крупеничка осенняя

Кукла крупеничка осенняя

Крупеничка — кукла-оберег, которую крутили во многих крестьянских домах Руси. Туловище куколки делали в виде мешочка, который наполняли крупой (пшеном, гречкой, перловкой, овсом). Чаще всего крупеничку делали осенью, после сбора урожая. Зерно в куколке хранили весь год, только в самое голодное время разрешалось развязать куклу и отсыпать крупу из нее. Если год проходил благополучно, горсть зерна из куклы добавляли к посевных зернам, а, когда собирали новый урожай, зерно снова досыпали до прежнего объема. Таким образом, крупеничка была символом благополучия и достатка семьи. На музейном мастер-классе Вы сделаете крупеничку своими руками.

Стоимость участия: дети — 120 руб, взрослые — 250 руб.

Контактный телефон: 35−40−53.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
15 сентября 2017, пятница
17:00
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