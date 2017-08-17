Кукла крупеничка осенняя

Крупеничка — кукла-оберег, которую крутили во многих крестьянских домах Руси. Туловище куколки делали в виде мешочка, который наполняли крупой (пшеном, гречкой, перловкой, овсом). Чаще всего крупеничку делали осенью, после сбора урожая. Зерно в куколке хранили весь год, только в самое голодное время разрешалось развязать куклу и отсыпать крупу из нее. Если год проходил благополучно, горсть зерна из куклы добавляли к посевных зернам, а, когда собирали новый урожай, зерно снова досыпали до прежнего объема. Таким образом, крупеничка была символом благополучия и достатка семьи. На музейном мастер-классе Вы сделаете крупеничку своими руками.

Стоимость участия: дети — 120 руб, взрослые — 250 руб.

Контактный телефон: 35−40−53.