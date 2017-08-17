Кукла из лыка птица – таусень

21 сентября — день осеннего равноденствия. Заканчивался сбор урожая, начиналась пора праздников и свадеб. В древности в этот день русский народ отмечал праздник осенин, время, когда было принято делать обереги на следующий год. Одним из главных оберегов этого периода считалась птица Таусень, которую делали из травы, соломы или лыка. Издревле птица была символом, соединяющим небо и землю. Во время празднования осенин птицу сжигали на костре, провожая ее как «вестника от родов земных родам небесным». Участники музейного мастер-класса в Кукольной мастерской сделают «птицу таусень» из лыка.

Стоимость участия: дети — 120 руб, взрослые — 250 руб.

Контактный телефон: 35−40−53.