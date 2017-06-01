Кукла «Гномик»

Гномы — волшебные существа, которые упоминаются в сказках разных народов. Иногда они совершенно безобидные, живут в лесу и помогают героям, но иногда они могут колдовать и вредничать. Тульский областной художественный музей приглашает в музейную кукольную мастерскую сделать маленького гнома своими руками на основе традиционной народной куклы-скрутки. Из цветных лоскутков мы смастерим гномику курточку и короткие штаны, а на голову — забавный колпачок с кисточкой. Забавная рукотворная куколка-Гномик станет замечательным сувениром для дома или подарком для ваших родных и близких.

Стоимость участия: дети — 120 руб., взрослые — 250 руб.